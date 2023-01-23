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ЕС поддерживает создание спецтрибунала для России, - Боррель

Фото: высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз поддерживает создание спецтрибунала по расследованию преступлений России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля во время пресс- конференции по итогам заседания Совета министров Европейского Союза.

"Мы работаем с разными вариантами создания механизма ответственности. Работа над этим продолжается в рамках Объединенных Наций, в том числе - в контексте Генеральной Ассамблеи ООН, которую мы полностью поддерживаем. Центральным в этой работе является сохранение критически важной роли Международного уголовного суда и международного уголовного правосудия. Мы поддерживаем образование Международного офиса прокурора в Гааге в качестве первого шага к такой ответственности", - сказал Боррель.

Напомним, Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала по поводу преступлений агрессии России и Беларуси против Украины.

Также ранее мы писали, что Зеленский призвал Европарламент принять отдельную резолюцию о создании спецтрибунала по поводу преступления агрессии РФ.

К тому же в декабре 2022 года Франция заявила о начале работы по созданию спецтрибунала.

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Российская ФедерацияЖозеп БоррельЕвросоюз