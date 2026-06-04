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В ЕС подсчитали масштабную волну будущих увольнений: кто под угрозой

08:18 04.06.2026 Чт
3 мин
Европейская комиссия предупредила об угрозе массовых увольнений в ЕС и это касается, на сам перед, некоторых профессий
aimg Филипп Бойко
В ЕС подсчитали масштабную волну будущих увольнений: кто под угрозой Фото: строители на работе (freepik.com)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Европейская комиссия готовит жесткое предупреждение для стран блока об угрозе массовой безработицы. В ближайшие годы сотни тысяч людей могут потерять работу из-за энергетического кризиса и конкуренции с Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Брюссель готовит болезненный отчет, ведь страны ЕС могут столкнуться с массовым сокращением персонала уже в ближайшее время. Главные причины - заоблачные цены на энергоносители и радикальный зеленый переход.

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Экономика находится под давлением из-за американо-израильской войны в Иране, которая продолжает толкать цены на нефть вверх. Прогнозы Комиссии на 2026 год неутешительны: высокая стоимость топлива поставит под удар 560 000 рабочих мест. Сильнее всего пострадают строительство, металлургия и химия. Транспортная отрасль также оказалась в зоне риска.

Что с автопромом в ЕС?

Автомобильный сектор переживает сейчас тяжелые времена, особенно в Германии. Еврокомиссия оценивает угрозу в 600 000 рабочих мест. Производители не успевают за изменениями: переход от двигателей внутреннего сгорания к электрокарам оказался болезненным.

Китай также действует очень агрессивно. Конкуренция с востока уничтожает местные заводы. Другие отрасли тоже лихорадит. В производстве аккумуляторов под угрозой 85 000 позиций.

Солнечная энергетика может потерять 59 000 работников. Даже сталелитейная промышленность сокращает штаты. Брюссель признает, что Европа теряет позиции в стратегических отраслях.

Деньги и технологии не спасут ситуацию сами по себе. Работодатели жалуются на катастрофический дефицит кадров. 77 процентов европейских компаний называют нехватку специалистов главным препятствием для инвестиций.

Брюссель планирует инвестировать в человеческий капитал

Теперь инвестиции в людей - это приоритет. ЕС впервые вводит проверку образовательных систем в странах-членах. Брюссель потребует от правительств больше вкладывать в обучение взрослых и STEM-дисциплины.

Однако ситуация с безработицей ухудшается. Ранее прогнозировали 5,8 процента на 2027 год, а теперь ожидают 6 процентов. Государственные долги также растут. Бюджетный дефицит всех стран ЕС увеличится до 3,6 процента ВВП.

Каждый двенадцатый работник в Европе уже сейчас находится за чертой бедности. Брюссель призывает к срочным реформам социальной защиты. Болгария уже получила строгое предупреждение из-за своих расходов. Германия и Эстония пока держатся, но их состояние тоже под пристальным наблюдением.

Что еще надо знать о ситуации в Европе

Ранее мы писали о том, что в Польше работодатели начали делать акцент на привлечении временных работников. В апреле 2026 года количество таких запросов увеличилось на 10%.

Также сообщалось, что Европа предлагает деньги за отказ от временной защиты. Кто платит больше всего и какие условия возвращения в Украину?

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