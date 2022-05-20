UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС перевел Украине новый транш макрофинансовой помощи на 600 млн евро

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 20 мая, Европейский союз выплатил новый транш в размере 600 млн евро. Средства являются частью макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

"Сегодня мы выплатили новый транш в размере 600 млн евро в рамках макрофинансовой помощи Украине. Мы предложили дополнительный кредит в размере 9 миллиардов евро для Украины в 2022 году", - написала она.

Глава Еврокомисии добавила, что помимо помощи, ЕС будет работать над платформой реконструкции, чтобы помочь восстановить Украину как свободную, демократическую страну.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предоставит Украине новый пакет макрофинансовой помощи на 9 млрд евро.

Напомним, Великобритания и другие страны G7 рассматривают возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Как заявила глава МИД Лиз Трасс, необходим новый "план Маршалла" для восстановления Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзПомощь УкраинеВойна России против Украины