ЄС перевів Україні новий транш макрофінансової допомоги на 600 млн євро

У п'ятницю, 20 травня, Європейський союз виплатив новий транш у розмірі 600 млн євро. Кошти є частиною макрофінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн в Twitter.
"Сьогодні ми виплатили новий транш у розмірі 600 млн євро в рамках макрофінансової допомоги Україні. Ми запропонували додатковий кредит у розмірі 9 мільярдів євро для України у 2022 році", - написала вона.
Глава Єврокомісії додала, що крім допомоги, ЄС буде працювати над платформою реконструкції, щоб допомогти відновити Україну як вільну, демократичну країну.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія надасть Україні новий пакет макрофінансової допомоги на 9 млрд євро.
Нагадаємо, Великобританія та інші країни G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України. Як заявила глава МЗС Ліз трас, необхідний новий "План Маршалла"для відновлення України.
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