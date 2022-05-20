ЄС перевів Україні новий транш макрофінансової допомоги на 600 млн євро

У п'ятницю, 20 травня, Європейський союз виплатив новий транш у розмірі 600 млн євро. Кошти є частиною макрофінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн в Twitter .

"Сьогодні ми виплатили новий транш у розмірі 600 млн євро в рамках макрофінансової допомоги Україні. Ми запропонували додатковий кредит у розмірі 9 мільярдів євро для України у 2022 році", - написала вона.

Глава Єврокомісії додала, що крім допомоги, ЄС буде працювати над платформою реконструкції, щоб допомогти відновити Україну як вільну, демократичну країну.