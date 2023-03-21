ЄС перерахував Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги
Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Європейський Союз перерахував Україні другий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро з пакета на 18 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter.
"Сьогодні ми перерахували Україні ще 1,5 млрд євро", - написала вона.
За словами, підтримка ЄС допомагає Україні працювати, захищаючи себе "і твердо ставить Україну на шлях ЄС, підтримуючи реформи, у тому числі, ефективне управління та фінансову стабільність".
Нагадаємо, у грудні країни ЄС підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні на 2023 рік.
У січні Україна отримала перші 3 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги ЄС.
Кредитна програма MFA+ передбачає виконання низки умов.