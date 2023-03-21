ЄС перерахував Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги

Європейський Союз перерахував Україні другий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро з пакета на 18 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter.