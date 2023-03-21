ЕС перечислил Украине 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи

Европейский Союз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро из пакета на 18 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter.