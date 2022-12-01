ЄС передасть Україні ще більше генераторів: названо кількість

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію верховного представника ЄС Жозепа Борреля.

Він зазначив, що на зустрічі G7 країни скоординували свою підтримку Україні, тому нададуть ще 40 генераторів до 550, які вже передали.

“Росія намагається зламати моральний дух України, атакуючи енергетичну інфраструктуру та використовуючи зиму як зброю війни проти мирного населення”, - написав Боррель.

Нагадаємо, в Європі запустили масову кампанію "Генератори надії" з відправки до України пристроїв, які можуть суттєво допомогти у періоди відключення світла.

Також повідомлялось, що Бельгія передасть Україні генератори і посилить військову допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.