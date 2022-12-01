ЕС передаст Украине еще больше генераторов: названо количество

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию верховного представителя ЕС Жозепа Борреля.

Он отметил, что на встрече G7 страны скоординировали свою поддержку Украине, поэтому предоставят еще 40 генераторов до 550, которые уже передали.

"Россия пытается сломать моральный дух Украины, атакуя энергетическую инфраструктуру и используя зиму как оружие войны против мирного населения", - написал Боррель.

Напомним, в Европе запустили массовую кампанию "Генераторы надежды" по отправке в Украину устройств, которые могут помочь в периоды отключения света.

Также сообщалось, что Бельгия передаст Украине генераторы и усилит военную помощь.

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