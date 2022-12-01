ЕС передаст Украине еще больше генераторов: названо количество

Европейский союз передаст Украине еще 40 электрогенераторов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию верховного представителя ЕС Жозепа Борреля.
"Россия пытается сломать моральный дух Украины, атакуя энергетическую инфраструктуру и используя зиму как оружие войны против мирного населения", - написал Боррель.
Он отметил, что на встрече G7 страны скоординировали свою поддержку Украине, поэтому предоставят еще 40 генераторов до 550, которые уже передали.
Напомним, в Европе запустили массовую кампанию "Генераторы надежды" по отправке в Украину устройств, которые могут помочь в периоды отключения света.
Также сообщалось, что Бельгия передаст Украине генераторы и усилит военную помощь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.