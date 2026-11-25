ЕС перед переговорами призвал Россию к перемирию на зиму: речь идет о двух направлениях
Европейский Союз ожидает от России двух конкретных шагов, подтверждающих ее готовность к переговорам. Один из них касается энергетического перемирия зимой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в Европарламенте в Страсбурге 25 ноября.
По словам главы Еврокомиссии, Россия должна согласиться на два формата перемирия. Первый предполагает прекращение атак на энергетическую инфраструктуру в течение зимы. Второй должен обеспечить безопасную транспортировку продовольствия через Черное море.
Фон дер Ляен подчеркнула, что такие договоренности будут иметь практическое значение, но в то же время станут важным сигналом для международного сообщества. Они покажут, готов ли Кремль подтверждать свои заявления о переговорах о реальных действиях.
"Это будут важные шаги, поскольку они продемонстрируют, что Россия серьезно относится к переговорам", - добавила она.
Президент Еврокомиссии также обратила внимание на то, что Россия продолжает нарушать европейскую архитектуру безопасности. По ее словам, российский диктатор Владимир Путин не только выдвигает максималистские требования, но постоянно добавляет к ним новые.
"К своим максимальным требованиям он еще и выдвигает новые, например, что Финляндия должна выйти из НАТО. Это свидетельствует о том, что Путин не хочет серьезных переговоров, и поэтому поддержка Украины, как описано выше, должна продолжаться",
Напомним, 19 ноября лидеры Германии, Франции, Великобритании и Украины призвали Россию согласиться на энергетическое перемирие в течение всего зимнего периода. Совместное заявление было принято по итогам встречи коалиции желающих в Берлине.
Через несколько дней США также призвали Украину и Россию прекратить взаимные атаки на энергетическую инфраструктуру и цепи поставок продовольствия. Отдельно Вашингтон отметил необходимость обеспечить безопасное и беспрепятственное коммерческое судоходство в Черном море.