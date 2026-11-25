Европейский Союз ожидает от России двух конкретных шагов, подтверждающих ее готовность к переговорам. Один из них касается энергетического перемирия зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в Европарламенте в Страсбурге 25 ноября.

По словам главы Еврокомиссии, Россия должна согласиться на два формата перемирия. Первый предполагает прекращение атак на энергетическую инфраструктуру в течение зимы. Второй должен обеспечить безопасную транспортировку продовольствия через Черное море.

Фон дер Ляен подчеркнула, что такие договоренности будут иметь практическое значение, но в то же время станут важным сигналом для международного сообщества. Они покажут, готов ли Кремль подтверждать свои заявления о переговорах о реальных действиях.

"Это будут важные шаги, поскольку они продемонстрируют, что Россия серьезно относится к переговорам", - добавила она.

Президент Еврокомиссии также обратила внимание на то, что Россия продолжает нарушать европейскую архитектуру безопасности. По ее словам, российский диктатор Владимир Путин не только выдвигает максималистские требования, но постоянно добавляет к ним новые.