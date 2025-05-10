ЄС озвучив останнє попередження: Росія має погодитися на перемир'я

"Сьогодні зібралася "коаліція рішучих". Ми підтримуємо пропозицію про повне і безумовне 30-денне припинення вогню", - сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, припинення вогню має бути реалізовано без попередніх умов, щоб прокласти шлях до значущих мирних переговорів.

"Тепер м'яч на боці Росії", - зазначила вона.

Вона нагадала і те, що союзники України готові продовжувати чинити сильний тиск на Росію і вводити додаткові жорсткі санкції в разі порушення припинення вогню.

"Наша мета зрозуміла: справедливий і міцний мир для України, який життєво важливий для безпеки і стабільності на всьому нашому континенті", - резюмувала вона.