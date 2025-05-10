ЕС озвучил последнее предупреждение: Россия должна согласиться на перемирие

"Сегодня собралась "коалиция решительных". Мы поддерживаем предложение о полном и безусловном 30-дневном прекращении огня", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, прекращение огня должно быть реализовано без предварительных условий, чтобы проложить путь к значимым мирным переговорам.

"Теперь мяч на стороне России", - отметила она.

Она напомнила и то, что союзники Украины готовы продолжать оказывать сильное давление на Россию и вводить дополнительные жесткие санкции в случае нарушения прекращения огня.

"Наша цель ясна: справедливый и прочный мир для Украины, который жизненно важен для безопасности и стабильности на всем нашем континенте", - резюмировала она.