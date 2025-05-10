ЕС озвучил последнее предупреждение: Россия должна согласиться на перемирие

Союзники поддерживают полное прекращение огня в Украине на 30 дней. Если Россия на него не согласится или нарушит, будут введены дополнительные жесткие санкции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Сегодня собралась "коалиция решительных". Мы поддерживаем предложение о полном и безусловном 30-дневном прекращении огня", - сказала она.
По словам фон дер Ляйен, прекращение огня должно быть реализовано без предварительных условий, чтобы проложить путь к значимым мирным переговорам.
"Теперь мяч на стороне России", - отметила она.
Она напомнила и то, что союзники Украины готовы продолжать оказывать сильное давление на Россию и вводить дополнительные жесткие санкции в случае нарушения прекращения огня.
"Наша цель ясна: справедливый и прочный мир для Украины, который жизненно важен для безопасности и стабильности на всем нашем континенте", - резюмировала она.
Украина, США и ЕС, в частности, "коалиция решительных", ледеры которой приехали в Киев, приняли решение ввести прекращение огня в Украине на 30 дней.
Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, перемирие между Украиной и Россией должно начаться 12 мая. Если Кремль откажется от полного и безусловного прекращения огня, ему грозят новые санкции.
К тому же Украина, США и ЕС сформировали список условий для Путина. Главе Кремля его передаст спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Кроме 30-дневного перемирия, там изложены 21 предложение для российской стороны.
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