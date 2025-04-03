У ЄС озвучили спосіб для припинення військових дій в Україні

"Ми всі згодні з цим. І я рада бачити, що за підсумком наших триваючих обговорень кілька держав-членів Європейського союзу останніми днями взяли на себе нові зобов'язання", - заявила Каллас.

Вона нагадала, що Франція оголосила про додаткові 2 млрд євро підтримки Україні, а Німеччина виділить до 12 млрд євро найближчими роками. Також Швеція пообіцяла на 1,4 млрд євро військової допомоги.

За її словами, Європейський союз зі свого боку віддає пріоритет постачанню 2 млн артилерійських снарядів Україні в нинішньому році.

"Це і реалістично, і досяжно. Ми можемо зробити це разом з усіма європейськими союзниками. І сьогоднішні обговорення допомогли уточнити наші плани", - сказала Каллас.

Допомога від країн ЄС

Нагадаємо, днями уряд Швеції представив 19-й пакет допомоги Україні. Вартість пакета допомоги складає 16 млрд шведських крон (1,6 млрд доларів), серед яких:

0,92 млрд доларів будуть витрачені на озброєння. Мова йде про, ймовірно, боєприпаси, а також засоби протиповітряної оборони (ППО).

0,5 млрд доларів підуть кільком фондам і коаліціям, які купуватимуть обладнання для України.

Також Данія виділяє новий пакет військової допомоги Україні на 6,7 млрд данських крон (995 млн доларів - ред.). Допомога виділятиметься упродовж 2025 - 2027 років.

Окрім цього Британія надасть Україні найбільший пакет допомоги Україні у розмірі 4,5 млрд стерлінгів (5,69 млрд доларів - ред.). У тому ж числі Лондон введе проти Росії новий пакет санкцій.