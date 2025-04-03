В ЕС озвучили способ для прекращения военных действий в Украине

"Мы все согласны с этим. И я рада видеть, что по итогу наших продолжающихся обсуждений несколько государств-членов Европейского союза в последние дни взяли на себя новые обязательства", - заявила Каллас.

Она напомнила, что Франция объявила о дополнительных 2 млрд евро поддержки Украине, а Германия выделит до 12 млрд евро в ближайшие годы. Также Швеция пообещала на 1,4 млрд евро военной помощи.

По ее словам, Европейский союз со своей стороны отдает приоритет поставке 2 млн артиллерийских снарядов Украине в нынешнем году.

"Это и реалистично, и достижимо. Мы можем сделать это вместе со всеми европейскими союзниками. И сегодняшние обсуждения помогли уточнить наши планы", - сказала Каллас.

Помощь от стран ЕС

Напомним, на днях правительство Швеции представило 19-й пакет помощи Украине. Стоимость пакета помощи составляет 16 млрд шведских крон (1,6 млрд долларов), среди которых:

0,92 млрд долларов будут потрачены на вооружение. Речь идет о, вероятно, боеприпасах, а также средствах противовоздушной обороны (ПВО).

0,5 млрд долларов пойдут нескольким фондам и коалициям, которые будут покупать оборудование для Украины.

Также Дания выделяет новый пакет военной помощи Украине на 6,7 млрд датских крон (995 млн долларов - ред.). Помощь будет выделяться в течение 2025 - 2027 годов.

Кроме этого Великобритания предоставит Украине самый большой пакет помощи Украине в размере 4,5 млрд стерлингов (5,69 млрд долларов - ред.). В том же числе Лондон введет против России новый пакет санкций.