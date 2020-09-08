ЄС очікує від Мінська негайного звільнення затриманих демонстрантів

Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)

Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель засудив безперервні арешти і затримання без пояснень з політичних мотивів в Білорусі. ЄС очікує, що білоруська влада негайно звільнить всіх затриманих під час протестів.

Заява Борреля опубліковано на офіційному сайті ЄС.

Він зазначив, що зовсім недавно мішенями стали Марія Колесникова, Андрій Єгоров, Ірина Сухій, Антон Родненков та Іван Кравцов, а після недільного мирного маршу єдності були затримані 633 людини.

"Державна влада в Білорусі продовжують залякувати або допускати залякування своїх громадян все більш беззаконним чином і грубо порушують як свої власні внутрішні закони, так і міжнародні зобов'язання", - йдеться в заяві.

ЄС очікує від білоруської влади негайного звільнення всіх затриманих за політичними мотивами до і після сфальсифікованих 9 серпня президентських виборів.

Боррель зажадав, щоб громадянське суспільство і учасники дискусій про майбутнє Білорусі, включаючи членів Координаційної ради, "були захищені від залякування, депортації, довільних арештів і насильства".

"Повинні переважати верховенство закону і правосуддя, і має бути проведено ретельне і прозоре розслідування всіх імовірних порушень, щоб притягнути винних до відповідальності. Ми очікуємо, що влада припинить політичні переслідування і включиться в інклюзивний національний діалог при повному дотриманні демократичних і основних прав білоруського народу" , - заявив глава дипломатії ЄС.

Боррель зазначив, що ЄС введе санкції відносно осіб, відповідальних за насильство, репресії і фальсифікацію результатів виборів.

Нагадаємо, на протестах в Білорусі 6 вересня силовики затримали сотні демонстрантів. Серед затриманих підліток, літні люди і рятувальники.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявляв, що ЄС посилить санкції проти Білорусі якщо Лукашенко не відреагує на вимоги припинити масові затримання протестувальників і не налагодить загальнонаціональний діалог.