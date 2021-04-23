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ЕС об отводе российских войск от границ Украины: мониторим ситуацию

Автор: РБК-Украина

Евросоюз принял к сведению заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об отводе войск от границ Украины. ЕС будет внимательно следить за тем, как Россия перемещает личный состав и военную технику.

Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он подчеркнул, что в Евросоюзе приняли к сведению объявление министра обороны РФ Шойгу о намерении отвести войска. "Для ЕС важно то, что происходит в этой зоне сейчас, мы будем пристально отслеживать отвод войск и военной техники, которая была сконцентрирована на границе с Украиной и в Крыму", - добавил он.

Ранее с аналогичным заявлением выступил Госдепартамент США. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон осведомлен о заявлении российской стороны об отводе войск от границ Украины и следят за ситуацией. Отмечалось, что от властей РФ в этом направлении ждут конкретных шагов.

Напомним, днем 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. По его словам, "все поставленные цели достигнуты". Отвод российских войск начнется завтра, 23 апреля. В МИД Украины заявили, что мониторят данную ситуацию.

Отметим, в последнее время наблюдалось стягивание российской армии к украинским границам. Сообщалось, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.

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