ЄС про відведення російських військ від кордонів України: моніторимо ситуацію

Євросоюз прийняв до відома заяву глави Міноборони РФ Сергія Шойгу про відведення військ від кордонів України . ЄС буде уважно стежити за тим, як Росія переміщує особовий склад і військову техніку.

Він підкреслив, що в Євросоюзі врахували оголошення міністра оборони РФ Шойгу про намір відвести війська. "Для ЄС важливо те, що відбувається в цій зоні зараз, ми будемо пильно відстежувати відведення військ і військової техніки, яка була сконцентрована на кордоні з Україною і в Криму", - додав він.

Раніше з аналогічною заявою виступив Держдепартамент США. Представник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що Вашингтон обізнаний про заяву російської сторони про відвід військ від кордонів України і стежать за ситуацією. Зазначалося, що від влади РФ в цьому напрямку чекають конкретних кроків.

Нагадаємо, вдень 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що прийняв рішення завершити перевіркови заходи в Південному та Західному військових округах. За його словами, "всі поставлені цілі досягнуті". Відведення російських військ почнеться завтра, 23 квітня. У МЗС України заявили, що моніторять цю ситуацію.

Відзначимо, останнім часом спостерігалося стягування російської армії до українських кордонів. Повідомлялося, що Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових. Це є найбільшим угрупованням, яку коли-небудь розгортала РФ біля українського кордону.