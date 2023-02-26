У ЄС оцінили торгові санкції проти Росії майже в 13 млрд євро

Під експортне ембарго потрапили рідкісноземельні метали, додаткові електронні компоненти, що використовуються в російських системах озброєння, а також автонавантажувачі, будівельні крани, бульдозери, верстати для обробки металу, каменю, електрогенератори, трансформатори, світлодіодні лампи, снігоходи, турбореактивні двигуни.

Під імпортні обмеження ЄС потрапили російський парафін, нафтовий кокс, природні бітум та асфальт, бітумні суміші, вуглець та синтетичний каучук.

Ці товари можна постачати до країн ЄС до 27 травня 2023 року за контрактами, укладеними до 26 лютого, крім вуглецю та синтетичного каучуку, за якими видано квоти на імпорт аж до середини 2024 року.

Квоти дозволяють ввезти в цей період 752,5 тисячі т вуглецю і 563 тисяч т синтетичного каучуку, що в перерахунку на місяць суттєво перевищує середньомісячний імпорт в ЄС цих російських продуктів у 2022 році.

Нагадаємо, що у суботу, 25 лютого, Європейський Союз ввів у дію десятий пакет санкцій проти Росії.

Напередодні десятий пакет санкцій проти РФ погодили постпреди ЄС.

Втім, Польща не задоволена десятим пакетом обмежень Європейського Союзу, країна назвала його "надто м'яким".

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