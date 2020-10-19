ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В ЕС отреагировали на срыв перемирия в Нагорном Карабахе

ЕС, Понедельник 19 октября 2020 00:55
В ЕС отреагировали на срыв перемирия в Нагорном Карабахе
Фото: Евросоюз (flickr)
Автор: РБК-Украина

В Евросоюзе раскритиковали несоблюдение перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Отмечается, что это приводит к "еще большим страданиям гражданского населения".

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС сожалеет, что боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются.

"Это приводит к еще большим страданиям гражданского населения. Это обостряет конфликт между государствами и соответствующими обществами, еще более усложняет заживление ран", - говорится в его заявлении.

Боррель добавил, что конфликт привел к большим и недопустимым жертвам среди гражданского населения.

"ЕС решительно осуждает все подобные атаки, откуда бы они не происходили", - отметил верховный представитель ЕС.

В воскресенье утром, 18 октября, армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в южной части Нагорного Карабаха недалеко от границы с Ираном. Обе стороны несут потери.

Как сообщало РБК-Украина, Армения и Азербайджан договорились о перемирье 10 октября. Но почти сразу после вступления в силу соглашения стороны конфликта заявили о срыве договоренностей. Стороны обвиняли друг друга в обстрелах.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ЕвросоюзНагорный Карабах

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь