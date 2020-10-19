В ЕС отреагировали на срыв перемирия в Нагорном Карабахе

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В Евросоюзе раскритиковали несоблюдение перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Отмечается, что это приводит к "еще большим страданиям гражданского населения".

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС сожалеет, что боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются.

"Это приводит к еще большим страданиям гражданского населения. Это обостряет конфликт между государствами и соответствующими обществами, еще более усложняет заживление ран", - говорится в его заявлении.

Боррель добавил, что конфликт привел к большим и недопустимым жертвам среди гражданского населения.

"ЕС решительно осуждает все подобные атаки, откуда бы они не происходили", - отметил верховный представитель ЕС.

В воскресенье утром, 18 октября, армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в южной части Нагорного Карабаха недалеко от границы с Ираном. Обе стороны несут потери.

Как сообщало РБК-Украина, Армения и Азербайджан договорились о перемирье 10 октября. Но почти сразу после вступления в силу соглашения стороны конфликта заявили о срыве договоренностей. Стороны обвиняли друг друга в обстрелах.