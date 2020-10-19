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В ЄС відреагували на зрив перемир'я в Нагірному Карабасі

ЄС, Понеділок 19 жовтня 2020 00:55
В ЄС відреагували на зрив перемир'я в Нагірному Карабасі
Фото: Євросоюз (flickr)
Автор: РБК-Україна

В Євросоюзі розкритикували недотримання перемир’я між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Зазначається, що це призводить до " ще більших страждань цивільного населення".

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

За його словами, ЄС жалкує, що бойові дії в Нагірному Карабасі тривають.

"Це призводить до ще більших страждань цивільного населення. Це загострює конфлікт між державами і відповідними товариствами, ще більш ускладнює загоєння ран", - йдеться в його заяві.

Боррель додав, що конфлікт призвів до великих і неприпустимих жертв серед цивільного населення.

"ЄС рішуче засуджує всі подібні атаки, звідки б вони не походили", - зазначив верховний представник ЄС.

У неділю вранці, 18 жовтня, вірменська сторона заявила, що Азербайджан почав наступ у південній частині Нагірного Карабаху недалеко від кордону з Іраном. Обидві сторони несуть втрати.

Як повідомляло РБК-Україна, Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я 10 жовтня. Але майже відразу після вступу в силу угоди сторони конфлікту заявили про зрив домовленостей. Сторони звинувачували один одного в обстрілах.

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