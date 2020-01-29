У ЄС відреагували на "угоду століття" з близькосхідного врегулювання

Фото: Джозеп Боррелл (twitter la-croix.com)

В ЄС пообіцяли вивчити висунуті пропозиції

У вівторок, 28 січня, високий представник Європейського союзу Джозеп Боррелл заявив, що ЄС залишається "твердим і згуртованим" у пошуках мирної угоди між Ізраїлем і Палестиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Він виступив після того, як президент США Дональд Трамп представив "угоду століття" по врегулюванню ситуації в Ізраїлі, згідно з якою Ізраїль і Палестина визнають незалежність один одного.

"Європейський союз вивчить і оцінить висунуті пропозиції. Це буде зроблено на основі встановленої позиції ЄС та його твердою і єдиною прихильністю узгодженим і життєздатним рішенням з двома державами, яка враховує законні сподівання як палестинців, так і ізраїльтян, з повагою всіх відповідних Резолюцій ООН і узгодженими на міжнародному рівні параметрами", - сказав Боррелл.

Він дав зрозуміти, що ЄС бачить необхідність подальших переговорів.

"ЄС підтверджує свою готовність працювати над поновленням конструктивних переговорів для вирішення всіх питань сталого статусу і досягнення справедливого і міцного миру", - сказав Боррелл.

Нагадаємо, раніше в ООН прокоментували "угоду століття" з близькосхідного врегулювання. У ситуації з Ізраїлем і Палестиною ООН буде дотримуватися міжнародних документів.

Як повідомляло РБК-Україна, Трамп разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху оголосив ключові положення "угоди століття". Угода передбачає взаємне визнання двох держав, а Єрусалим при цьому повинен стати столицею Ізраїлю.

Палестина відмовилася визнавати угоду. Незабаром на Західному березі річки Йордан почалися протести. Між протестувальниками та військовими Ізраїлю сталися сутички, в ході яких постраждали 22 палестинці.