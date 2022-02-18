В ЕС отреагировали на обстрел детского сада в Станице Луганской: "Абсолютно неприемлемо"

В Евросоюзе отреагировали на обстрел детского сада в Станице Луганской 17 февраля. Заявление по этому поводу сделал высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Жозепа Борреля.
Боррель отметил, что
Напомним, что 17 февраля на Донбассе обострилась ситуация. Боевики обстреляли детский сад в Станице Луганской.
Также сообщалось, что 17 февраля на Донбассе произошло 50 нарушений режима прекращения огня. Боевики обстреливали украинские территории в Луганской и Донецкой области из запрещенного "Минском" вооружения. Пострадали от этого украинские гражданские, военные, объекты инфраструктуры, жилые дома и прочее.