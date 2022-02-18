UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В ЕС отреагировали на обстрел детского сада в Станице Луганской: "Абсолютно неприемлемо"

Автор: Наталья Скороход

В Евросоюзе отреагировали на обстрел детского сада в Станице Луганской 17 февраля. Заявление по этому поводу сделал высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Жозепа Борреля.

Боррель отметил, что

Напомним, что 17 февраля на Донбассе обострилась ситуация. Боевики обстреляли детский сад в Станице Луганской.

Также сообщалось, что 17 февраля на Донбассе произошло 50 нарушений режима прекращения огня. Боевики обстреливали украинские территории в Луганской и Донецкой области из запрещенного "Минском" вооружения. Пострадали от этого украинские гражданские, военные, объекты инфраструктуры, жилые дома и прочее.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассОбострение на Донбассе