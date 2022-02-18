В ЄС відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській: "Абсолютно неприйнятно"

У Євросоюзі відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській 17 лютого. Заяву з цього приводу зробив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Жозепа Борреля.
Боррель зазначив, що
Нагадаємо, що 17 лютого на Донбасі загострилася ситуація. Бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській.
Також повідомлялося, що 17 лютого на Донбасі сталося 50 порушень режиму припинення вогню. Бойовики обстрілювали українські території в Луганській і Донецькій області із забороненого "Мінськом" озброєння. Постраждали від цього українські цивільні, військові, об'єкти інфраструктури, житлові будинки та інше.