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В ЄС відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській: "Абсолютно неприйнятно"

Автор: Наталья Скороход

У Євросоюзі відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській 17 лютого. Заяву з цього приводу зробив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Жозепа Борреля.

Боррель зазначив, що

Нагадаємо, що 17 лютого на Донбасі загострилася ситуація. Бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській.

Також повідомлялося, що 17 лютого на Донбасі сталося 50 порушень режиму припинення вогню. Бойовики обстрілювали українські території в Луганській і Донецькій області із забороненого "Мінськом" озброєння. Постраждали від цього українські цивільні, військові, об'єкти інфраструктури, житлові будинки та інше.

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