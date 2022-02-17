Обострение на Донбассе продолжается. Боевики применили беспилотник

Боевики продолжают обстрелы Луганской и Донецкой области сегодня, 17 февраля. Уже на Донбассе зафиксировано 50 обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

По состоянию на 22.00 часа17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 50 нарушений, 39 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"В Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения", - отметили в штабе ООС.

Кроме того, сегодня с самого утра оккупанты обстреливают подконтрольные территории Донбасса из запрещенного "Минском" вооружения. По обстрелы попали такие населенные пункты, как Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Пивденное, Майорск, Луганская, Марьинка, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Станица Луганская, Зайцево, Широкино, Гранитное, Авдеевка, Пески и другие.

Обстрелы велись из минометов 120-го и 82-го калибра, артиллерии 122-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и другого вооружения.

Также отметим, что в результате сегодняшних обстрелов ранены двое бойцов и двое гражданских.