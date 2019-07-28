В ЕС отреагировали на массовые задержания на митинге в Москве

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявила, что задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний. Об этом говорится на сайте ЕС.

Косьянчич призвала власти России к соблюдению международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.



"Эти основные права закреплены в российской Конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены", - отметила она.



Косьянчич призвала власти России к соблюдению международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.

Напомним, В Москве число задержанных во время акции у мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму увеличилось до 1371 человека.

Несанкционированная акция началась днем у здания мэрии Москвы. Позднее под давлением силовиков протестующие рассредоточились по близлежащим улицам и переулкам. В настоящее время участники акции находятся в оцеплении сотрудников ОМОНа на Трубной площади.