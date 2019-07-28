У ЄС відреагували на масові затримання на мітингу в Москві

Прес-секретар зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич заявила, що затримання більше тисячі учасників неузгодженої акції протесту в Москві є порушенням прав на свободу вираження думки, асоціацій і зборів. Про це йдеться на сайті ЄС.

Косьянчич закликала владу Росії до дотримання міжнародних зобов'язань при проведенні місцевих виборів, які відбудуться у вересні.



"Ці основні права закріплено у російській Конституції, і ми очікуємо, що вони будуть захищені", - зазначила вона.



Косьянчич закликала владу Росії до дотримання міжнародних зобов'язань при проведенні місцевих виборів, які відбудуться у вересні.

Нагадаємо, У Москві кількість затриманих під час акції біля мерії проти недопуску кандидатів на вибори в Мосміськдуму збільшилася до 1371 людини.

Несанкціонована акція розпочалася вдень у будівлі мерії Москви. Пізніше під тиском силовиків протестувальники розійшлися по довколишніх вулицях і провулках. В даний час учасники акції перебувають в оточенні співробітників Омону на Трубній площі.