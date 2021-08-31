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ЄС може скасувати візи чиновникам з Білорусі через наплив нелегалів

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Вівторок 31 серпня 2021 20:35
ЄС може скасувати візи чиновникам з Білорусі через наплив нелегалів Фото: ЄС може скасувати візи чиновникам з Білорусі через наплив нелегалів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз може призупинити дію дипломатичних віз чиновників з Білорусі. Зокрема, якщо продовжитися наплив нелегальних мігрантів через територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Єврокомісар з внутрішніх справ Ільва Йоханссон заявила, що ЄС може призупинити дію Візового кодексу ЄС для людей, пов'язаних з режимом Білорусі, якщо прикордонні питання продовжаться", - написав він.

Раньше Польща і Литва у спільній заяві закликали країни ЄС збільшити підтримку Литви на тлі кризи з мігрантами, які прибувають з Білорусі.

Крім того, прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії зробили спільну заяву, в якій закликають ввести додаткові санкції проти Білорусі за організацію нелегальної міграції до Євросоюзу.

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