ЄС не скасує санкції проти Росії, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Глава МЗС України повідомив про консенсус із міністрами ЄС щодо санкцій проти Росії

Євросоюз не піде на скасування санкцій проти Російської Федерації до виконання Мінських угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС України Вадима Пристайка.

Глава української дипломатії після засідання Комітету Європарламенту з закордонних справ у Брюсселі заявив про консенсус з міністрами закордонних справ Євросоюзу в питанні санкцій проти Росії.

"Санкції не можуть бути скасовані доки Росія не виконає своєї частини Мінських угод", - написав міністр.

Раніше Пристайко заявляв, що європолітики не обговорюють питання зняття санкцій з Російської Федерації.

РБК-Україна писало, що Пристайко в Люксембурзі зустрівся з кандидатом на посаду високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем, який підтвердив незмінність підходів ЄС щодо застосування санкцій стосовно Росії з метою повного виконання мінських домовленостей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав міжнародне співтовариство зберегти санкції проти Росії. Зеленський заявив, що санкції - це ті самі жорсткі податки, необхідні для світового порядку.