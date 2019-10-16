ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС не скасує санкції проти Росії, - Пристайко

Новини » Політика    16.10.2019 - 00:58
ЄС не скасує санкції проти Росії, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Глава МЗС України повідомив про консенсус із міністрами ЄС щодо санкцій проти Росії

Євросоюз не піде на скасування санкцій проти Російської Федерації до виконання Мінських угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС України Вадима Пристайка.

Глава української дипломатії після засідання Комітету Європарламенту з закордонних справ у Брюсселі заявив про консенсус з міністрами закордонних справ Євросоюзу в питанні санкцій проти Росії.

"Санкції не можуть бути скасовані доки Росія не виконає своєї частини Мінських угод", - написав міністр.

ЄС не скасує санкції проти Росії, - ПристайкоРаніше Пристайко заявляв, що європолітики не обговорюють питання зняття санкцій з Російської Федерації.

РБК-Україна писало, що Пристайко в Люксембурзі зустрівся з кандидатом на посаду високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем, який підтвердив незмінність підходів ЄС щодо застосування санкцій стосовно Росії з метою повного виконання мінських домовленостей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав міжнародне співтовариство зберегти санкції проти Росії. Зеленський заявив, що санкції - це ті самі жорсткі податки, необхідні для світового порядку.

Кандидат на пост глави дипломатії ЄС підтвердив незмінність санкцій проти РФ Пристайко з главою МЗС Іспанії говорив про продовження санкцій проти РФ
Новини України Санкціїмінські угоди
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся