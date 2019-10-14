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Кандидат на пост главы дипломатии ЕС подтвердил неизменность санкций против РФ

Новости » Политика    14.10.2019 - 17:12
Кандидат на пост главы дипломатии ЕС подтвердил неизменность санкций против РФ
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com european_parliament)

Вадим Пристайко провел встречу с кандидатом на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Люксембурге встретился с кандидатом на должность высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом говорится на сайте МИД Украины.

На полях заседания Совета Европейского союза Боррель подтвердил неизменность подходов ЕС по применению санкций в отношении России с целью полного выполнения минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

В свою очередь Пристайко отметил необходимость дальнейшего активного привлечения ЕС к процессу стабилизации ситуации на Донбассе и проинформировал о подготовке к саммиту в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств.

Он также поблагодарил Борреля за четкую позицию по российской агрессии против Украины и восстановление территориальной целостности Украины, которые были высказаны кандидатом на должность высокого представителя ЕС 7 октября в Комитете Европейского парламента по иностранным делам во время парламентских слушаний.

Кроме того, стороны отдельно обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений Украина-ЕС и приоритеты ключевых реформ в Украине.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский призывал международное сообщество сохранить санкции против России. Зеленский заявил, что санкции - это те самые жесткие налоги необходимы для мирового порядка.

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Темы: Санкции против РФ
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