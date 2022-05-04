ЕС отключит Сбербанк от SWIFT и поэтапно введет эмбарго на российскую нефть, - глава Еврокомисии

"Сегодня мы представляем шестой пакет санкций… Мы отключаем от SWIFT Сбербанк - безусловно, крупнейший банк России - и два других крупных банка", - сказала она.

По ее словам, Еврокомиссия намерена ввести запрет на российскую нефть.

"Скажем прямо: это будет непросто. Но мы просто обязаны над этим работать. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти", - добавила она.

ЕС также подготовил список высокопоставленных военных и других лиц, совершивших военные преступления в Буче. "Мы знаем, кто вы. И вы будете привлечены к ответственности", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

"Мы запрещаем доступ к нашему эфиру трем крупным российским государственным вещателям, которые агрессивно распространяют путинскую ложь и пропаганду", - сообщила глава Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Европейский союз работает над новыми санкциями против России за вторжение с Украину, которые будут нацелены на нефтяную промышленность Москвы.

По данным WSJ, ЕС планирует отказаться от российской нефти в ближайшие 6 месяцев. Венгрия и Словакия могут получить больше времени на отказ от импорта российского природного газа из-за сложного процесса диверсификации, а именно 20 месяцев.