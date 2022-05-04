ЄС відключить Сбербанк від SWIFT і поетапно введе ембарго на російську нафту, - глава Єврокомісії

"Сьогодні ми представляємо шостий пакет санкцій... Ми відключаємо від SWIFT Сбербанк - безумовно, найбільший банк Росії - і два інших великих банки", - сказала вона.

За її словами, Єврокомісія має намір ввести заборону на російську нафту.

"Скажемо прямо: це буде непросто. Але ми просто зобов'язані над цим працювати. Ми подбаємо про поетапну відмову від російської нафти", - додала вона.

ЄС також підготував список високопоставлених військових та інших осіб, які вчинили військові злочини в Бучі. "Ми знаємо, хто ви. І ви будете притягнуті до відповідальності", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

"Ми забороняємо доступ до нашого ефіру трьом великим російським державним мовникам, які агресивно поширюють путінську брехню і пропаганду", - повідомила глава Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз працює над новими санкціями проти Росії за вторгнення з України, які будуть націлені на нафтову промисловість Москви.

За даними WSJ, ЄС планує відмовитися від російської нафти в найближчі 6 місяців. Угорщина і Словаччина можуть отримати більше часу на відмову від імпорту російського природного газу через складний процес диверсифікації, а саме 20 місяців.