ЕС откладывает подписание визового соглашения с Беларусью

Фото: Федерика Могерини (flickr.com/european_parliament)

Федерика Могерини и европейские министры иностранных дел отменили свои визиты в страну

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини отменила свой визит в Беларусь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Ожидалось, что Федерика Могерини примет участие в конференции стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство", где должна была подписать соглашение об упрощении визового режима для жителей Беларуси, согласно которому снижалась плата за "шенгенскую" визу до 35 евро.

Планировалось, что в ходе своего визита политик встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой правительства Беларуси Сергеем Румасом, и обсудит с ним документы относительно работы "Восточного партнерства" на следующий год.

"Визит верховного представителя в Беларусь, а также мероприятие "Восточного партнерства" на министерском уровне отложены из-за целого ряда изменений в календаре различных участников и по согласованию с белорусскими организаторами конференции", - сообщил представитель ЕС.

Раньше информацию об отмене своего визита подтвердил также и МИД Литвы, сообщив, что министр Линас Лінкавичюс также не поедет в Беларусь. Вместе с тем, стало известно, что в Беларусь не поедет и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Отметим, что Беларусь и ЕС с 2014 года проводят консультации по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии.

Как сообщало РБК-Украина, Беларусь и Европейский союз планировали подписать соглашение об упрощении визового режима. Глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин уверяла, что все переговоры по тексту соглашения об упрощении визового режима уже завершены.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашения с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии.