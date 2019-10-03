ЄС відклав підписання візової угоди з Білоруссю

Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/european_parliament)

Федеріка Могеріні та європейські міністри закордонних справ скасували свої візити до країни

Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні скасувала свій візит до Білорусі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Очікувалося, що Федеріка Могеріні візьме участь у конференції країн-учасниць програми ЄС "Східне партнерство", на якому мала підписати угоду щодо спрощення візового режиму для жителів Білорусі, згідно з яким мала бути знижена плата за "шенгенську" візу до 35 євро.

Планувалося, що у ході свого візиту політик зустрінеться з президентом Білорусі Олександром Лукашенком і главою уряду Білорусі Сергієм Румасом, та обговорить з роботу "Східного партнерства" на наступний рік.

"Візит Верховного представника в Білорусь, а також захід "Східне партнерство" відкладено на міністерському рівні через цілу низку змін у графіку різних учасників і за згодою білоруських організаторів конференції", - повідомив представник ЄС.

Раніше інформацію про скасування свого візиту підтвердило також і МЗС Литви, повідомивши, що міністр закордонних справ Лінас Лінкавічюс також не поїде до Білорусі. Разом з тим, стало відомо, що до Білорусі не поїде і міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

Зазначимо, Білорусь і ЄС з 2014 року проводять консультації щодо проектів угод про спрощення візових формальностей та реадмісії.

Як повідомляло РБК-Україна, Білорусь і Європейський союз планували підписати угоду про спрощення візового режиму. Глава представництва ЄС в Білорусі Андреа Вікторін запевняла, що всі переговори щодо тексту угоди про спрощення візового режиму уже завершені.

У свою чергу президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення про підписання угоди з Євросоюзом про спрощення візового режиму та реадмісію.