ЕС отказался от упрощенного визового режима с Россией

Евросоюз прекращает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Решение вступит в силу 28 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Упрощенная процедура выдачи виз ЕС теперь не будет действовать для российских дипломатов и парламентариев, членов официальных делегаций, а также бизнесменов.
С 1 марта им необходимо будет получать визы по стандартной процедуре. Кроме того, нужно оплачивать стандартный консульский сбор.
Тем временем Болгария закрыла воздушное пространство для самолетов России в связи со специальной военной операцией в Украине. К подобному решению также пришли Чехия и Польша.
Напомним, что Италия поддерживает отключение Росcии от SWIFT.
Отметим, что в ЕС уже начали разрабатывать третий пакет санкций против России.