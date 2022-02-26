ЕС отказался от упрощенного визового режима с Россией

Евросоюз прекращает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Решение вступит в силу 28 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Упрощенная процедура выдачи виз ЕС теперь не будет действовать для российских дипломатов и парламентариев, членов официальных делегаций, а также бизнесменов.

С 1 марта им необходимо будет получать визы по стандартной процедуре. Кроме того, нужно оплачивать стандартный консульский сбор.