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ЕС отказался от упрощенного визового режима с Россией

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Брюссель, Суббота 26 февраля 2022 01:40
ЕС отказался от упрощенного визового режима с Россией Фото: ЕС отказался от упрощенного визового режима с Россией (flickr com libereurope)
Автор: Артур Родивилов

Евросоюз прекращает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Решение вступит в силу 28 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Упрощенная процедура выдачи виз ЕС теперь не будет действовать для российских дипломатов и парламентариев, членов официальных делегаций, а также бизнесменов.

С 1 марта им необходимо будет получать визы по стандартной процедуре. Кроме того, нужно оплачивать стандартный консульский сбор.

Тем временем Болгария закрыла воздушное пространство для самолетов России в связи со специальной военной операцией в Украине. К подобному решению также пришли Чехия и Польша.

Напомним, что Италия поддерживает отключение Росcии от SWIFT.

Отметим, что в ЕС уже начали разрабатывать третий пакет санкций против России.

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