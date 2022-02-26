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ЄС відмовився від спрощеного візового режиму з Росією

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Брюссель, Субота 26 лютого 2022 01:40
ЄС відмовився від спрощеного візового режиму з Росією Фото: ЄС відмовився від спрощеного візового режиму з Росією (flickr com libereurope)
Автор: Артур Родивилов

Євросоюз припиняє дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Рішення набуде чинності 28 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Спрощена процедура видачі віз ЄС тепер не діятиме для російських дипломатів і парламентаріїв, членів офіційних делегацій, а також бізнесменів.

З 1 березня їм необхідно буде отримувати візи за стандартною процедурою. Крім того, потрібно оплачувати стандартний консульський збір.

Тим часом Болгарія закрила повітряний простір для літаків Росії у зв'язку зі спеціальною військовою операцією в Україні. До подібного рішення також прийшли Чехія і Польща.

Нагадаємо, що Італія підтримує відключення Росії від SWIFT.

Зазначимо, що в ЄС вже почали розробляти третій пакет санкцій проти Росії.

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