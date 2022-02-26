ЄС відмовився від спрощеного візового режиму з Росією
Фото: ЄС відмовився від спрощеного візового режиму з Росією (flickr com libereurope)
Євросоюз припиняє дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Рішення набуде чинності 28 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Спрощена процедура видачі віз ЄС тепер не діятиме для російських дипломатів і парламентаріїв, членів офіційних делегацій, а також бізнесменів.
З 1 березня їм необхідно буде отримувати візи за стандартною процедурою. Крім того, потрібно оплачувати стандартний консульський збір.
Тим часом Болгарія закрила повітряний простір для літаків Росії у зв'язку зі спеціальною військовою операцією в Україні. До подібного рішення також прийшли Чехія і Польща.
Нагадаємо, що Італія підтримує відключення Росії від SWIFT.
Зазначимо, що в ЄС вже почали розробляти третій пакет санкцій проти Росії.