ЄС відмовив Мей в повторних переговорах про Brexit

Фото: Дональд Туск (flickr.com european_parliament)

ЄС має намір ратифікувати угоду, що була прийнята раніше

Рада Європейського союзу (ЄС) відмовилася від повторних переговорів про поступки щодо процедури виходу Британії з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Ради ЄС Дональда Туска.

За словами Туска, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей повідомила членів Євросоюзу про труднощі, що виникли в ході ратифікації угоди про Brexit у британському парламенті.

Зазначається, що глава британського уряду попросила ЄС надати "додаткові гарантії", що дозволили б пом'якшити умови угоди і полегшити процес його прийняття в Палаті громад. На це країни ЄС не погодилися.

"Європейська рада залишається прихильною своїй заяві від 25 листопада 2018 року, в якій було схвалено угоду про вихід (Британії, - ред.) і схвалено політичну декларацію. Союз підтримує цю угоду і має намір приступити до її ратифікації. Він не має наміру вести повторні переговори", - йдеться в заяві Туска.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Брюсселі у четвер, 13 грудня, відбудеться спеціальна зустріч лідерів країн Європейського союзу щодо угоди про вихід Британії з ЄС (Brexit).

Додамо, що голосування парламенту Британії по угоді з ЄС про умови Brexit відбудеться до 21 січня 2019 року. Так, офіційний представник прем'єр-міністра Терези Мей підтвердив, що уряд пізніше призначить дату голосування у Палаті громад, і воно відбудеться до 21 січня.