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ЕС осуждает возможное покушение на жизнь Навального

Брюссель, Понедельник 24 августа 2020 22:49
ЕС осуждает возможное покушение на жизнь Навального
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)
Автор: Дмитрий Левицкий

ЕС желает Навальному скорейшего выздоровления

В Европейском союзе отреагировали на выводы врачей немецкой клиники "Шарите" об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. ЕС решительно осуждает ситуацию, похожую на покушение на жизнь Навального.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля.

Европейский дипломат призвал российские власти безотлагательно инициировать независимое и прозрачное расследование отравления Навального и привлечь к ответственности всех виновных.

"Мы желаем Навальному скорейшего и полного выздоровления", - добавил Боррель.

Напомним, 20 августа Навальный попал в больницу. В медицинском учреждении оппозиционер впал в кому. Навальному стало плохо во время перелета из Сибири в Москву. Окружение Навального утверждало, что его отравили. Сегодня врачи немецкой клиники "Шарите" подтвердили, что Навального действительно отравили.

Прозрачное расследование отравления Навального призвали провести канцлер Германии Ангела Меркель и глава немецкого МИД Хайко Маас.

Отметим, что по состоянию на сегодня Навальный в коме и находится в немецкой клинике "Шарите".

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