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ЄС засуджує можливий замах на життя Навального

Брюссель, Понеділок 24 серпня 2020 22:49
ЄС засуджує можливий замах на життя Навального
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)
Автор: Дмитро Левицький

ЄС бажає Навальному якомога скорішого одужання

У Європейському союзі відреагували на висновки лікарів німецької клініки "Шаріте" щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. ЄС рішуче засуджує ситуацію, яка схожа на замах на життя Навального.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.

Європейський дипломат закликав російську владу невідкладно ініціювати незалежне та прозоре розслідування отруєння Навального та притягнути до відповідальності всіх винних.

"Ми бажаємо Навальному якомога швидшого та повного одужання", - додав Боррель.

Нагадаємо, 20 серпня Навальний потрапив до лікарні. У медичному закладі опозиціонер впав у кому. Навальному стало зле під час перельоту з Сибіру до Москви. Оточення Навального стверджувало, що його отруїли. Сьогодні лікарі німецької клініки "Шаріте" підтвердили, що Навального дійсно отруїли.

Прозоре розслідування отруєння Навального закликали провести канцлер Німеччини Ангела Меркель та глава німецького МЗС Хайко Маас.

Зазначимо, що станом на сьогодні Навальний у комі та знаходиться в німецькій клініці "Шаріте".

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