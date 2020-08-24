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Навальный не приходил в сознание и до сих пор находится в коме

Москва, Понедельник 24 августа 2020 16:12
Навальный не приходил в сознание и до сих пор находится в коме
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Украина

Алексей Навальный находится на лечении в Германии

Российский оппозиционер Алексей Навальный до сих пор не приходил в сознание и продолжает находиться в коме. Он находится на лечении в клинике в Германии.

Об этом сообщила адвокат Навального Ольша Михайлова, передает ТАСС.

Соответствующее заявление сделала Михайлова во время судебного заседания по делу, которое открытое в отношении Навального в связи с возможной клеветой в адрес ветерана.

"Причина неявки Алексея известна. Он был транспортирован в Германию в клинику, где находится в настоящее время. В сознание он еще не приходил. С ним невозможно связаться, потому что он в коме", - сказала адвокат.

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, где он пробыл до 22 августа. По словам пресс-секретаря Навального, его могли отравить, подмешав яд в чай.

Навального перевезли в Берлин 22 августа, клинику, где находится российский оппозиционер, взяли под охрану.

При этом российские врачи заявили, что в крови Навального не было выявлено яда, а причиной комы могло стать нарушение обмена веществ.

Несмотря на это немецкие врачи считают, что вероятность того, что Навального отравили, остается.

Ранее РБК-Украина писало, что по прогнозам немецких врачей Навальный выживет, однако долгое время будет недееспособным.

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