Навальный не приходил в сознание и до сих пор находится в коме

Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)

Алексей Навальный находится на лечении в Германии

Российский оппозиционер Алексей Навальный до сих пор не приходил в сознание и продолжает находиться в коме. Он находится на лечении в клинике в Германии.

Об этом сообщила адвокат Навального Ольша Михайлова, передает ТАСС.

Соответствующее заявление сделала Михайлова во время судебного заседания по делу, которое открытое в отношении Навального в связи с возможной клеветой в адрес ветерана.

"Причина неявки Алексея известна. Он был транспортирован в Германию в клинику, где находится в настоящее время. В сознание он еще не приходил. С ним невозможно связаться, потому что он в коме", - сказала адвокат.

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, где он пробыл до 22 августа. По словам пресс-секретаря Навального, его могли отравить, подмешав яд в чай.

Навального перевезли в Берлин 22 августа, клинику, где находится российский оппозиционер, взяли под охрану.

При этом российские врачи заявили, что в крови Навального не было выявлено яда, а причиной комы могло стать нарушение обмена веществ.

Несмотря на это немецкие врачи считают, что вероятность того, что Навального отравили, остается.

Ранее РБК-Украина писало, что по прогнозам немецких врачей Навальный выживет, однако долгое время будет недееспособным.