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В ЄС засудили провокації Росії на ЗАЕС і закликали пропустити експертів МАГАТЕ

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Брюссель, Субота 06 серпня 2022 15:00
В ЄС засудили провокації Росії на ЗАЕС і закликали пропустити експертів МАГАТЕ Фото: глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз засудив обстріли російськими солдатами Запорізької АЕС. Росію закликають пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу європейської дипломатії Жозепа Борреля в Twitter.

"Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування Росією міжнародних норм. МАГАТЕ має отримати доступ", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, що вчора армія Росії двічі обстріляла Запорізьку АЕС, через що може статися розпилення радіоактивних речовин.

Персонал станції відключив четвертий блок ЗАЕС від живлення.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл станції ядерним терором з боку Росії.

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