ЕС осудил арест Джелялова и крымских татар: Россия должна их немедленно освободить
Евросоюз отреагировал на арест замглавы Меджлиса Наримана Джелялова и четырех крымских татар. В ЕС назвали действия российских властей в оккупированном Крыму незаконными и призвали Россию немедленно освободить всех политических заключенных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря ЕС по иностранным делам.
"Европейский Союз осуждает обыски в незаконно аннексированном Россией Крыму, в результате которых были задержаны пять лидеров крымских татар", - говорится в заявлении.
В Евросоюзе назвали задержания крымских татар политически мотивированными и незаконными. "ЕС не признает применение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут незамедлительно освобождены", - подчеркивается в сообщении.
РБК-Украина рассказывало о том, что Джелялова и других четырех крымских татар подозревают в "диверсии".
Также РБК-Украина сообщало о том, что в Украине убеждены в том, что Джелялова задержали через участие в саммите Крымской платформы.