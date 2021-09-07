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ЕС осудил арест Джелялова и крымских татар: Россия должна их немедленно освободить

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Брюссель, Вторник 07 сентября 2021 18:51
ЕС осудил арест Джелялова и крымских татар: Россия должна их немедленно освободить Фото: ЕС призывал Россию немедленно освободить задержанных крымских татар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз отреагировал на арест замглавы Меджлиса Наримана Джелялова и четырех крымских татар. В ЕС назвали действия российских властей в оккупированном Крыму незаконными и призвали Россию немедленно освободить всех политических заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря ЕС по иностранным делам.

"Европейский Союз осуждает обыски в незаконно аннексированном Россией Крыму, в результате которых были задержаны пять лидеров крымских татар", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе назвали задержания крымских татар политически мотивированными и незаконными. "ЕС не признает применение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут незамедлительно освобождены", - подчеркивается в сообщении.

РБК-Украина рассказывало о том, что Джелялова и других четырех крымских татар подозревают в "диверсии".

Также РБК-Украина сообщало о том, что в Украине убеждены в том, что Джелялова задержали через участие в саммите Крымской платформы.

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