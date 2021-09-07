ЄС засудив арешт Джелялова і кримських татар: Росія повинна їх негайно звільнити
Євросоюз відреагував на арешт заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова і чотирьох кримських татар. В ЄС назвали дії російської влади в окупованому Криму незаконними і закликали Росію негайно звільнити всіх політичних в'язнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря ЄС у закордонних справах.
"Європейський Союз засуджує обшуки в незаконно анексованому Росією Криму, в результаті яких були затримані п'ять лідерів кримських татар", - йдеться в заяві.
У Євросоюзі назвали затримання кримських татар політично мотивованими і незаконними. "ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму і Севастополі і очікує, що всі незаконно затримані українці будуть негайно звільнені", - підкреслюється в повідомленні.
РБК-Україна розповідало про те, що Джелялова та інших чотирьох кримських татар підозрюють в "диверсії".
Також РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні переконані в тому, що Джелялова затримали через участь у саміті Кримської платформи.