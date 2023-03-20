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ЄС про ордер МКС на арешт Путіна: Початок процесу притягнення до відповідальності всіх винних

Фото: У Євросоюзі прокоментували ордер МКС на арешт Путіна (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

У Євросоюзі підтримали рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС, яка була оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій 19 березня.

"Євросоюз взяв до уваги рішення ІІ-ї досудової палати Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини (РФ - ред.) Марії Львової-Бєлової, у зв'язку з підозрою в злочині протизаконної депортації та протиправного перевезення дітей в контексті війни Росії проти Україні", - мовиться у документі.

У ЄС також вказали, що глави держав та урядів країн-членів Європейського Союзу 15 грудня 2022 року привітали та "підтримали подальші зусилля із забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найбільш серйозні злочини, що пов'язані з російською агресивною війною проти України".

Як зазначається у тексті, Євросоюз розглядає рішення МКС як "початок процесу притягнення до відповідальності всіх винних, зокрема російського керівництва за злочини та звірства, які стали можливими та здійснюються в Україні за наказами цього керівництва"

"ЄС також висловлює підтримку розслідуванню прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні, та закликає до повного співробітництва з ним всіх держав-учасниць", - додають у заяві.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через звинувачення у депортації українців.

Пізніше стало відомо, що таке рішення МКС може значно обмежити можливість диктатора виїжджати за кордон, оскільки у 123 країнах його можуть заарештувати.

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