Агентство авиабезопасности ЕС разрешило полеты над Беларусью в чрезвычайных ситуациях

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) разрешило полеты в небе над Беларусью лишь в чрезвычайных ситуациях. В остальных случаях выполнение полетов запрещено.

Об этом говорится в директиве EASA .

Соответствующее решение было принято из-за экстренной посадки самолета Ryanair 23 мая в Минске.

"Проведения операций в воздушном пространстве Беларуси (FIR Minsk) больше не разрешается, если это не требуется для безопасных операций в непредвиденных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Такие ограничения должны ввести страны в течение двух недель.

Ранее EASA выдало бюллетень, в котором не рекомендовало авиаоператорам стран-членов использовать воздушное пространство Беларуси без крайней необходимости из соображений безопасности.