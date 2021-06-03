ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Агентство авиабезопасности ЕС разрешило полеты над Беларусью в чрезвычайных ситуациях

Новина українською →
Четверг 03 июня 2021 11:11
Агентство авиабезопасности ЕС разрешило полеты над Беларусью в чрезвычайных ситуациях Фото: EASA разрешило полеты над Беларусью в чрезвычайных ситуациях (flickr.com/skyforgernet)
Автор: РБК-Украина

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) разрешило полеты в небе над Беларусью лишь в чрезвычайных ситуациях. В остальных случаях выполнение полетов запрещено.

Об этом говорится в директиве EASA.

Соответствующее решение было принято из-за экстренной посадки самолета Ryanair 23 мая в Минске.

"Проведения операций в воздушном пространстве Беларуси (FIR Minsk) больше не разрешается, если это не требуется для безопасных операций в непредвиденных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Такие ограничения должны ввести страны в течение двух недель.

Ранее EASA выдало бюллетень, в котором не рекомендовало авиаоператорам стран-членов использовать воздушное пространство Беларуси без крайней необходимости из соображений безопасности.

Напомним, 23 мая в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Европейские авиакомпании 25 мая начали перенаправление рейсов в обход воздушного пространства Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Беларусь авиасообщение
NEWS
Законопроект об олигархах: основные положения (документ)
Законопроект об олигархах: основные положения (документ)
DAILY
Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях