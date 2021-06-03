Агентство авиабезопасности ЕС разрешило полеты над Беларусью в чрезвычайных ситуациях
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) разрешило полеты в небе над Беларусью лишь в чрезвычайных ситуациях. В остальных случаях выполнение полетов запрещено.
Об этом говорится в директиве EASA.
Соответствующее решение было принято из-за экстренной посадки самолета Ryanair 23 мая в Минске.
"Проведения операций в воздушном пространстве Беларуси (FIR Minsk) больше не разрешается, если это не требуется для безопасных операций в непредвиденных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Такие ограничения должны ввести страны в течение двух недель.
Ранее EASA выдало бюллетень, в котором не рекомендовало авиаоператорам стран-членов использовать воздушное пространство Беларуси без крайней необходимости из соображений безопасности.
Напомним, 23 мая в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Европейские авиакомпании 25 мая начали перенаправление рейсов в обход воздушного пространства Беларуси.