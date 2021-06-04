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ЄС опублікував рішення про закриття неба для Білорусі. Почне діяти опівночі

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Брюссель, П'ятниця 04 червня 2021 17:03
ЄС опублікував рішення про закриття неба для Білорусі. Почне діяти опівночі Фото: ЄС опублікував рішення про закриття неба для Білорусі (facebook.com/belavia)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз офіційно заборонив усім білоруським авіаперевізникам використовувати свій повітряний простір. Заборона почне діяти з півночі суботи, 5 червня.

Про це повідомляє прес-служба ЄС.

"Європейська Рада сьогодні прийняла рішення посилити існуючі обмежувальні заходи на тлі ситуації в Білорусії, ввівши заборону на проліт над повітряним простором ЄС і на доступ до аеропортів ЄС білоруських перевізників всіх видів", - йдеться в повідомленні.

Країни-члени ЄС будуть зобов'язані відмовляти в дозволі на посадку, зліт або переліт над своєю територією будь-яким літакам, експлуатованим білоруськими авіаперевізниками, в тому числі в якості маркетингового перевізника.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.

Європейські авіакомпанії 25 травня почали перенаправлення рейсів в обхід повітряного простору Білорусі.

Додамо, що в Євросоюзі готуються до введення санкцій проти осіб, причетних до посадки літака з опозиціонером Романом Протасевичем. Санкції мають запровадити наступного тижня.

Крім того, Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) дозволило польоти в небі над Білоруссю лише в надзвичайних ситуаціях.

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