ЄС опублікував рішення про закриття неба для Білорусі. Почне діяти опівночі

"Європейська Рада сьогодні прийняла рішення посилити існуючі обмежувальні заходи на тлі ситуації в Білорусії, ввівши заборону на проліт над повітряним простором ЄС і на доступ до аеропортів ЄС білоруських перевізників всіх видів", - йдеться в повідомленні.

Країни-члени ЄС будуть зобов'язані відмовляти в дозволі на посадку, зліт або переліт над своєю територією будь-яким літакам, експлуатованим білоруськими авіаперевізниками, в тому числі в якості маркетингового перевізника.