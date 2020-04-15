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ЕС определил критерии для снятия карантина

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 13:37
ЕС определил критерии для снятия карантина
Фото: Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)

ЕС представил дорожную карту по снятию карантина для стран

Европейский союз определил три критерия для снятия карантинных ограничений. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

По ее словам, данные рекомендации содержатся в "дорожной карте" по снятию ограничений для стран-членов ЕС.

"Наши рекомендации сосредоточены на трех главных предварительных условиях: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения, а также способности надзора и мониторинга", - написала фон дер Ляйен.

При этом глава Еврокомиссии отметила, что презентация "дорожной карты" не является сигналом для снятия ограничений.

"Мы рекомендуем постепенное снятие ограничений, с последующим мониторингом каждого действия", - отметила она.

Ранее РБК-Украина писало, что во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что на данный момент не видят пика пандемии коронавируса. Как отметили представили ВОЗ, на данный момент продолжают наблюдаться вспышки заражений в некоторых частях Европы, которая вместе с США является эпицентром пандемии.

Также сообщалось, что в Украине карантин могут начать ослаблять спустя неделю после Пасхи, если во время празднования будут соблюдены все карантинные требования и не будет зафиксировано новой волны заболеваний.

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