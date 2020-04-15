ЄС визначив критерії для зняття карантину

Фото: Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)

ЄС представив дорожню карту щодо зняття карантину для країн

Європейський союз визначив три критерії для зняття карантинних обмежень. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн Twitter.

За її словами, дані рекомендації містяться у "дорожній карті" щодо зняття обмежень для країн-членів ЄС.

"Наші рекомендації зосереджені на трьох головних попередніх умовах: істотне уповільнення поширення коронавіруса, достатні здібності системи охорони здоров'я, а також здатності нагляду і моніторингу", - написала фон дер Ляйєн.

При цьому голова Єврокомісії зазначила, що презентація "дорожньої карти" не є сигналом для зняття обмежень.

"Ми рекомендуємо поступове зняття обмежень з наступним моніторингом кожної дії", - зазначила вона.

Раніше РБК-Україна писало, що у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що на даний момент не бачать піку пандемії коронавірусу. Як зазначили представили ВООЗ, на даний момент продовжують спостерігатися спалаху заражень в деяких частинах Європи, яка разом з США є епіцентром пандемії.

Також повідомлялося, що в Україні карантин можуть почати послаблювати через тиждень після Великодня, якщо під час святкування будуть дотримані всі карантинні вимоги та не буде зафіксовано нової хвилі захворювань.