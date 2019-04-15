ЕС окончательно внес изменения в Газовую директиву

Европейский союз окончательно внес изменения в Газовую директиву, что позволит распространить европейские нормы на газопровод "Северный поток-2". Соответствующее решение сегодня утвердил Совет ЕС, передает DW.

Сообщается, что изменения в директиву поддержали 27 стран-участниц Евросоюза, воздержалась только Болгария. На этой неделе нововведения формально подпишут в ходе пленарной сессии Европарламента, после чего документ опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Отметим, Газовая директива распространяет европейские нормы на газопроводы, которые проложены в ЕС из третьих стран. Наибольшее влияние это окажет на новый российский "Северный поток-2".

Напомним, ранее сообщалось, что в России не видят угроз для "Северного потока-2" из-за Газовой директивы ЕС. Однако теперь для его запуска необходимо создание независимого от "Газпрома" оператора. Причем оператор должен пройти сертификацию Федерального агентства по сетям Германии под контролем Европейской комиссии.

Кроме того, к "Северному потоку-2" необходимо обеспечить доступ третьих компаний, тарифы на транзит будет устанавливать немецкий регулятор, а "Газпром" обяжут обеспечить безопасность поставок.

На прошлой неделе стало известно, что "Газпром" проложил 40% нового газопровода.