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ЕС обнародовал санкционный список организаторов "выборов" на Донбассе

Новости » Политика    10.12.2018 - 16:04
ЕС обнародовал санкционный список организаторов "выборов" на Донбассе
Фото: Леонид Пасечник и Денис Мирошниченко (из открытых источников)

Стало известно, против кого ввели санкции за "выборы" на Донбассе

Европейский союз обнародовал санкционный список организаторов так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.

В санкционный список вошли руководители так называемых "центральных избирательных комиссий" Ольга Позднякова и Елена Кравченко, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, руководители местных "парламентов" Владимир Бидевка и Денис Мирошниченко. В списке также значатся "чиновники ЦИК" Алексей Найденко, Максим Свидченко, Владимир Высоцкий и Екатерина Терещенко.

Отметим, санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Евросоюз за санкции и заявил, что будет призывать Брюссель отреагировать на атаку России на ВМС Украины в Керченском проливе. Решение ЕС приветствовал также президент Петр Порошенко.

Отметим, сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против девяти организаторов так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе.

 

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Темы: Санкции против РФ
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