ЕС ограничил Беларусь в доступе к финансам и экспорте: детали новых санкций

Европейский союз ввел секторальные санкции против Беларуси. В частности, будет ограничен доступ к европейским финансовым рынкам, а также экспорт товаров белорусской промышленности.
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
Новые экономические санкции против Беларуси включают:
Также сообщается, что санкции ввели в ответ на серьезные нарушения прав человека в Беларуси и жестокие репрессии, в том числе за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Отметим, с октября 2020 года ЕС постепенно вводит ограничительные меры в отношении Беларуси. Они были приняты в ответ на фальсификацию президентских выборов в августе 2020 года, а также на репрессии в отношении мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов.
Напомним, ранее сообщалось о подготовке пятого пакета санкций против Беларуси, который должен "закрыть последние лазейки" для режима Лукашенко.