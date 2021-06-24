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ЕС ограничил Беларусь в доступе к финансам и экспорте: детали новых санкций

Автор: РБК-Украина

Европейский союз ввел секторальные санкции против Беларуси. В частности, будет ограничен доступ к европейским финансовым рынкам, а также экспорт товаров белорусской промышленности.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Новые экономические санкции против Беларуси включают:

  • запрет на поставки оборудования, технологий или ПО для перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете;
  • запрет на поставки товаров двойного назначения;
  • ограничение торговли нефтепродуктами, продуктами калийной промышленности, а также товарами, которые используются для производства сигарет;
  • ограничение доступа к европейским финансовым рынкам;
  • запрет услуг страхования для белорусского правительства и государственных органов;
  • Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты или платежи по всем соглашениям в отношении проектов в государственном сектор;
  • страны-участницы ЕС должны принять меры по ограничению участия банков в белорусских проектах.

Также сообщается, что санкции ввели в ответ на серьезные нарушения прав человека в Беларуси и жестокие репрессии, в том числе за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Отметим, с октября 2020 года ЕС постепенно вводит ограничительные меры в отношении Беларуси. Они были приняты в ответ на фальсификацию президентских выборов в августе 2020 года, а также на репрессии в отношении мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов.

Напомним, ранее сообщалось о подготовке пятого пакета санкций против Беларуси, который должен "закрыть последние лазейки" для режима Лукашенко.

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